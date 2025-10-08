Foto: Divugação/Ascom PMRC

Inscrições para o Prêmio Talento Científico podem ser feitas até a quinta-feira

A terceira edição da Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação de Rio Claro será realizada nos dias 15 e 16 deste mês no Centro Cultural. A novidade deste ano é a entrega do prêmio Talentos Científicos, para projetos de estudantes do ensino médio, de graduação e pós-graduação. As inscrições podem ser feitas até essa quinta-feira (9) na página da FCTI: https://sites.google.com/view/fcti2025/fcti. Serão cinco categorias e os vencedores ganharão prêmio de R$ 1 mil.

As inscrições para quem quer visitar a feira podem ser feitas até o meio-dia do próximo dia 15. Para se inscrever gratuitamente basta preencher formulário no endereço https://www.sympla.com.br/evento/3-feira-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-inscricao-de-visitantes/3131120?referrer=www.google.com

“A feira de Rio Claro já se consolidou como importante evento de informação, divulgação e estímulo voltados aos setores de inovação e tecnologia”, destaca o prefeito Gustavo. Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Anderson Christofoletti, ressalta que a feira representa excelente oportunidade para quem já está no ramo da ciência e inovação tecnológica. “Também é uma ótima porta de entrada para quem quer dar os primeiros passos nesses setores”, acrescenta.

Com o tema “Conexões para o futuro: ciência, inovação e profissões que inspiram”, a Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação de Rio Claro deste ano terá ampla programação com pôsteres (mostra científica), palestras, estandes, painéis e apresentações orais. Os eixos temáticos são “O futuro das profissões, carreiras em transformação”, “startups e empreendedorismo: ideias que viram impacto” e “Workshop de engenharia e inovação”.

A iniciativa tem como público-alvo instituições de ensino e pesquisa, empresas, instituições de apoio à inovação, startups e interessados em ciência, tecnologia e inovação.

A comissão organizadora reúne prefeitura de Rio Claro, HUB Rio Claro, Centro de Inovação Tecnológica de Rio Claro, Unesp, Associação de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia de Rio Claro (Aerc) e Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea). O apoio é do Claretiano Rede de Educação, Centro de Análise e Planejamento Ambiental (Ceapla), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP), Mútua-SP, Fatec Rio Claro e Society of Women Engineers (SWE) – Brazil.