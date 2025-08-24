O Casarão da Cultura fica na Avenida Três, 568, no centro de Rio Claro

A Secretaria Municipal de Cultura de Rio Claro realizará audiência pública sobre o Plano de Ação da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). A audiência será realizada na próxima segunda-feira (25), às 19h, no Casarão da Cultura, e será aberta a todos os interessados.

O encontro tem como objetivo apresentar e discutir com a sociedade civil as diretrizes, metas e propostas para a aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc no município.

“A participação da comunidade artística e da população em geral é fundamental para a construção coletiva e democrática das políticas culturais locais, uma contribuição importante para o fortalecimento da cultura em nossa cidade”, afirma a secretária municipal da Cultura, Nathália Spatti.

O Casarão da Cultura está localizado na Avenida 3, esquina da Rua 7, no centro histórico de Rio Claro.