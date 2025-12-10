Rio Claro está trabalhando para ampliar as ações visando combater ocupações ilegais de áreas públicas do município. Criada neste ano, a Comissão de Controle e Contenção de Ocupantes Irregulares reuniu-se na segunda-feira (8) no paço municipal para traçar novas intervenções contra o problema que é antigo e, agora, está sendo alvo de ações efetivas da prefeitura.

“Estamos partindo de exemplos bem-sucedidos como a ampla operação que realizamos em Ajapi, com limpeza e revitalização de área invadida”, explica o secretário municipal de Habitação, Agnelo Matos, coordenador da comissão. “Ainda há muito a ser feito e vamos continuar buscando alternativas e outros modelos de ação, sempre com uma abordagem intersecretarial”, acrescenta.

De acordo com o prefeito Gustavo, que coordenou a reunião, o assunto merece atenção redobrada do Poder Público, uma vez que envolve questões sociais, de segurança e meio ambiente, entre outras. “É um tema complexo para o qual estamos dedicando todos os esforços”, observa.

Além de iniciativas imediatas, a partir do monitoramento dessas áreas ocupadas irregularmente, o trabalho da comissão envolve planejamento de longo prazo como a elaboração de um plano de ação bienal, alinhado ao Plano Diretor.