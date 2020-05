Rio Claro, assim como os demais municípios paulistas, terá de seguir a decisão do governo estadual em relação à antecipação do feriado estadual de 9 de Julho.

“Com a antecipação do feriado, reduzimos a necessidade de deslocamento de parte da população e com isso deverá ser ampliado o índice de isolamento social no município”, observou o prefeito João Teixeira Junior.

O governador João Doria solicitou a antecipação do feriado estadual do dia 9 de julho para a próxima segunda-feira (25 de maio), o que será votado pela Assembleia Legislativa.

Já os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra, o prefeito Juninho anunciou que serão mantidos em suas datas originais. “Pela importância histórica da comunidade negra e, no caso do Corpus Christi, por ser uma data religiosa, vamos manter os feriados em datas originais, dia 20 de novembro e 11 de junho”, afirmou.