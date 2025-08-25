Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, o tempo segue estável, com céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva, segundo o IPMet. As temperaturas permanecem elevadas durante a tarde, com mínima registrada hoje (25) no campus da Unesp de 14,5°C e máxima prevista de 33°C.

A aproximação de uma nova frente fria, que chegará ao litoral paulista na terça-feira (26), deverá provocar aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/UNESP, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.