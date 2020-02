Rio Claro FC encara o São Bento pela A-2

Tentando se reencontrar com a vitória dentro de casa, o Rio Claro Futebol Clube enfrenta neste sábado (28) o São Bento de Sorocaba no Estádio Augusto Schmidt Filho pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Nos últimos dois jogos, diante de Juventus e Votuporanguense, realizados em seus domínios, o Galo Azul não saiu do empate sem gols, perdendo pontos importantes dentro de casa.

O Azulão ocupa a sétima colocação do estadual com 11 pontos conquistados, já o time de Sorocabana é o vice-lanterna com seis e luta para se afastar do rebaixamento.

Para o jogo de hoje o Galo Azul contará com retornos importantes de jogadores que se recuperaram de lesão. Os laterais-esquerdos Boré e Jussandro e o atacante Jeffinho ficam à disposição do técnico Adilson Teodoro. Por outro lado, o atacante Matheus Lu e o zagueiro Rafael Tavares devem seguir no departamento médico e desfalcar o time.

O Rio Claro deve ir a campo com: Dheimison, Douglas, Alysson, Guilherme, Boré, Eduardo, Acleisson, Everton Tchê, Lucas Crispim, Matheus Santos, Luiz Thiago e Rodrigo Paraná.

“Acredito que vai ser mais um jogo difícil, apesar do time adversário não estar bem classificado. O campeonato é bem equilibrado e não existe jogo fácil. Tem o fato de que eles trocaram de treinador agora e é um treinador que já trabalhou no Rio Claro, então a motivação tanto dos jogadores quanto da comissão técnica deles é diferente. Temos que fazer nosso jogo em busca dos três pontos para seguirmos focados na classificação”, afirmou o zagueiro Guilherme.

São Bento

Após mais uma derrota em casa na última rodada por 3 a 1 para o São Caetano, o time sorocabano mudou o comando técnico da equipe. Edson Vieira assumiu o lugar de Léo Conde. O treinador, de 54 anos, já conhecido da torcida beneditina, retorna ao clube para a continuidade do Campeonato Paulista A-2. Edson Vieira chegou ao clube em 2012, durante a Copa Paulista. Em 2013 conquistou o título da A-3 e o acesso à Série A-2. Na época comandou o time em 45 partidas (23 vitórias, 15 empates e 7 derrotas), tendo um aproveitamento de mais de 60%.

Vale relembrar que o treinador comandou o Rio Claro FC na Copa Paulista de Futebol 2019, quando em 16 jogos somou cinco vitórias, seis empates e seis derrotas. A passagem do treinador no Galo Azul foi marcada por problemas de relacionamento com jogadores, membros da comissão técnica, diretores e até jornalistas.