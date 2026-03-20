Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Com estreia do técnico Alberto Félix, o Galo Azul precisa da vitória no Schmidtão para garantir vaga nas quartas de final

Neste sábado (21), o Rio Claro FC disputa a última rodada da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista. O Galo Azul enfrenta o União Suzano, às 15h, no Estádio Schmidtão, em Rio Claro, em um jogo decisivo para as pretensões do clube na temporada.

A partida marca a estreia de Alberto Félix como treinador do Rio Claro FC. Esta é a terceira passagem do técnico pelo clube, tendo comandado a equipe anteriormente em 2021 e 2022, durante a disputa da Série A2.

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Atualmente, o Rio Claro FC ocupa a 7ª colocação na tabela e depende apenas de suas próprias forças para avançar: uma vitória garante a classificação direta para as quartas de final. Já o adversário, União Suzano, chega para o confronto sem pressão por resultados, uma vez que já está rebaixado para a Série A4 de 2027.

Cenários para a classificação do Rio Claro FC

Caso ocorra um empate ou derrota, o Rio Claro FC passará a depender de uma combinação de resultados em outros gramados. Todas as partidas da 15ª rodada acontecem simultaneamente às 15h deste sábado. Jogos como Portuguesa Santista x União Barbarense, Catanduva x Paulista, Desportivo Brasil x XV de Jaú e União São João x EC São Bernardo impactam diretamente a posição final do Azulão.

As quartas de final da Série A3 têm datas-base previstas para 29 de março e 5 de abril, sujeitas a alterações pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O regulamento prevê que o 1º colocado enfrente o 8º, o 2º encare o 7º, o 3º jogue contra o 6º e o 4º dispute a vaga com o 5º colocado.