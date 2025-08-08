Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão no oceano, próximo ao litoral paulista, avança pelo estado de São Paulo, provocando céu nublado, chuvas e trovoadas isoladas em diversas regiões. Para Rio Claro e região, a possibilidade de chuva é baixa. Na retaguarda do sistema, uma massa de ar frio de origem polar deverá provocar acentuada queda nas temperaturas a partir do fim de semana.

A frente fria se desloca para o litoral do Rio de Janeiro no sábado (09). No estado de São Paulo, o sistema de alta pressão pós-frontal manterá o tempo estável e sem chuva, exceto na faixa leste, que seguirá com muita nebulosidade e chuvas isoladas devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente, além da presença do centro de baixa pressão próximo à costa. No domingo (10), ainda pode haver chuva fraca no litoral norte paulista. As temperaturas continuarão em forte declínio.

Hoje (08), a mínima registrada no campus da Unesp foi de 11,1 °C, e a máxima prevista varia entre 25 °C e 27 °C. No fim de semana, as mínimas devem oscilar entre 5 °C e 7 °C, e as máximas entre 21 °C e 23 °C.