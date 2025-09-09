Imagem ilustrativa

Segundo o IPMet, o dia começa com nebulosidade variável no estado de São Paulo. O avanço de uma frente fria pelo litoral paulista, aliado a um centro de baixa pressão no oceano, provoca aumento de nuvens e previsão de chuvas isoladas e trovoadas apenas na região litorânea e na divisa com o Paraná. Em Rio Claro, o céu permanece parcialmente nublado, sem expectativa de chuva, mas a passagem da frente fria trouxe ventos de intensidade considerável durante a madrugada.

As temperaturas seguem em elevação, com mínima de 21,6° no campus da Unesp e máxima prevista entre 33° e 35°, acompanhadas de baixos índices de umidade do ar.

Dados fornecidos pela Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/UNESP e prefeitura municipal de Rio Claro).