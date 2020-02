Rio Claro enfrenta a AA Portuguesa em Santos pela A-2

O Galo Azul entra em campo neste domingo (2), às 10h, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, diante da Portuguesa Santista em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2.

O Galo Azul soma até o momento seis pontos, com duas vitórias e uma derrota, ocupando a quarta colocação. A Briosa contabiliza uma vitória, um empate e uma derrota, somando quatro pontos e ocupando a oitava colocação no estadual.

O Galo Azul deve ir a campo com: Dheimison, Douglas, Rafael Tavares, Guilherme, Boré, Acleison, Everton Chê, Lucas Crispin, Matheus Lú, Rodrigo Paraná e Adilson.

O goleiro e capitão do Galo Azul, Dheimison, está confiante em mais uma vitória após a grande atuação da sua equipe nos últimos dois jogos.

“A expectativa é muita boa, após as duas vitórias que tivemos. Elas nos trouxeram muita confiança em fazer uma boa partida em Santos. Sabemos que a Portuguesa é muito forte jogando dentro de casa, ainda mais com o Sérgio Guedes como treinador, ele conhece muito bem o nosso time e a divisão. Tenho certeza de que será um bom jogo e espero que possamos repetir a atuação dos últimos jogos para seguirmos em busca do nosso objetivo, que é o acesso”, afirmou o goleiro.

Paulista A-2

Vale destacar que os oito melhores clubes se classificam para a segunda fase, enquanto os últimos dois colocados são rebaixados para a Série A-3.

A segunda fase inicia-se com as quartas de final, com jogos de ida e volta. As duas equipes que alcançarem a final da competição conquistam o acesso à elite estadual.