O Rio Claro Futebol Clube enfrentou na manhã deste domingo (7) a equipe do Juventus e empatou pelo placar de 1 a 1. O jogo foi disputado na Rua Javari em São Paulo. Os gols da partida foram anotados por Will pelo lado do Juventus e Jair aos 20 minutos para o Galo Azul.

O Galo Azul começou dominando os 10 primeiros minutos de jogo com diversas chances de gols, porém a equipe da capital conseguiu segurar a pressão.

Aos poucos o time da Mooca foi equilibrando o jogo, criando também algumas oportunidades de gol. A abertura do placar ocorreu aos 39 minutos do primeiro tempo com Will após receber um cruzamento rasteiro e acertar o chute no canto do goleiro rioclarista.

No segundo tempo, o Rio Claro chegou ao empate com Jair aos 20 minutos. O Juventus teve dois jogadores expulsos, mas o Rio Claro não conseguiu aproveitar a vantagem por conta da forte chuva que caiu na parte final do jogo.

O Juventus chegou a dois pontos, em 11º lugar, enquanto o Rio Claro está em oitavo, com a mesma pontuação.