A cidade de Rio Claro foi classificada como a 76ª com maior nível de desenvolvimento socioeconômico do país, segundo o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro apresentou um novo levantamento que analisou, com base em dados oficiais referentes ao ano de 2023, 5.550 municípios brasileiros. O resultado foi anunciado nessa sexta-feira (9). Em comparação com a região, ficou atrás de várias cidades.

Segundo o índice, em análise realizada pela reportagem da Farol JC, o município de Rio Claro conseguiu nos três indicadores resultados moderados a altos, sem nenhum desenvolvimento baixo ou crítico. O resultado geral do IFDM aponta Rio Claro com pontuação de 0,8398, um crescimento comparado 0,074 pontos em comparação com a série histórica iniciada em 2013. Na última década, a cidade saiu do desenvolvimento moderado (2013 a 2020) para alto em 2021 e assim seguiu até 2023 – data-base deste índice divulgado nessa semana.

O estudo é composto pela pontuação que varia de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1 maior o desenvolvimento socioeconômico. Através dessa pontuação, é possível avaliar o município deforma geral e específica em cada um dos indicadores. Em Rio Claro, no que se referem aos indicadores deste novo levantamento, os resultados foram de desenvolvimento moderado para a Educação e Saúde.

Porém, o desenvolvimento alto se destacou para o indicador de Emprego & Renda. Na Educação, em comparação a 2022, houve crescimento de 0,7669 para 0,7976. Na Saúde, uma recuperação. Em 2021 eram 0,7423, em 2022 caiu para 0,7056 e agora em 2023 subiu para 0,7425. No indicador de Emprego & Renda, também houve crescimento em comparação com o período anterior. Em 2022 eram 0,9666 e no ano seguinte, 0,9794.

Segundo os dados analisados pela Farol JC, Rio Claro ficou atrás de outros municípios da região no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Águas de São Pedro lidera o ranking nacional com 0,8932 pontos. Ainda constam: Americana (5º), São Carlos (12º), Araras (32º), Itirapina (46º), Limeira (64º) e Araraquara (69º). Mas, ficou à frente de Piracicaba (82º).

Já no levantamento considerando apenas as cidades paulistas, Rio Claro está na 44ª posição. Na região, os resultados foram: Águas de São Pedro no primeiro lugar, Americana (3º), São Carlos (6º), Araras (20º), Itirapina (29º), Limeira (38º) e Araraquara (39º). Piracicaba, no estadual, ficou em 47º lugar. Ainda seguem Analândia (61º) e Iracemápolis (87º).

“É inadmissível que ainda hoje, apesar da melhoria nos últimos anos, a gente tenha um Brasil tão desigual. Através do IFDM conseguimos chamar a atenção para a situação crítica de muitas cidades, que nem sequer tem quantidade razoável de médicos para atender a população, em que a diversidade econômica é tão baixa que sete em cada dez empregos formais são na administração pública. Nossos cálculos indicam que as cidades críticas têm, em média, mais de duas décadas de atraso em relação as mais desenvolvidas do país. É como se parte dos brasileiros ainda estivesse vivendo no século passado”, afirmou o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano.