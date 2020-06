Mesmo diante de um cenário de indefinições devido à pandemia do coronavírus, o Rio Claro Basquete participou na última quarta (24) e ontem (25) de reuniões com a Federação Paulista de Basquete e Liga Nacional.

De acordo com Marcelo Tamião, diretor do Leão, que participou do encontro virtual, a disputa estadual está prevista para começar em setembro.

“Participaram da reunião os times pré-selecionados que são os times que disputaram o NBB-12 mais Sorocaba, Osasco e São João da Boa Vista. Ainda não confirmamos a participação, afinal esperamos um posicionamento do nosso presidente. Deixamos claro que temos a intenção pela disputa, mas temos que aguardar. O Paulista deve começar dia 15 de setembro sem a presença do público”.

A edição 2020 do Paulista vem sendo formulada com 12 equipes, que terão até 25 de julho para confirmar oficialmente suas participações.

Na reunião da Liga Nacional de Basquete, os clubes discutem um formato de disputa mais curto.

“Com tudo que vem ocorrendo é discutido para termos um Novo Basquete Brasil mais enxuto com menos jogos em razão da pandemia. A previsão é que o NBB-13 tenha início no dia 15 de novembro”.

No último dia 21, em entrevista ao Jornal Cidade, o presidente do Leão, André Godoy, declarou que aguardava o planejamento das competições para montar um planejamento.

“Encerramos todos os contratos a partir do momento em que foi encerrado precocemente o campeonato da Liga Nacional de Basquete (NBB), uma vez que ainda não existe oficialmente uma definição sobre as próximas competições. O mesmo ocorreu em relação aos contratos de patrocínio, que voltarão a ser negociados quando for definido um calendário pelas entidades que comandam o basquete em nível estadual e nacional. Lembrando que não é uma decisão que dependa única e exclusivamente da Liga e dos clubes, mais sim das autoridades de saúde”.

André acrescentou ainda que o objetivo é manter o projeto de retomada do basquete de Rio Claro.

“Desde a retomada do projeto para termos um basquete digno da nossa tradição, trabalhamos na implantação de um modelo profissional nos moldes do clube-empresa, com orçamento financiado pela iniciativa privada. Essa missão tem como âncora a tradicional ABCD Bandeirantes, que existe há quase 90 anos e foi responsável pela aquisição da vaga que nos permitiu participar da LNB. Precisamos manter essa chama acesa para garantirmos que a modalidade seja cada vez mais motivo de orgulho”, finalizou.

Reunião

A FPB, no dia 8 de julho, vai apresentar propostas para o sistema de disputa e um planejamento econômico para o campeonato.