Rio Claro Basquete recebe o Botafogo no Felipão pelo NBB

Em busca da reabilitação no Novo Basquete Brasil, o Rio Claro Basquete enfrenta na noite desta sexta-feira (14), às 21h10, no Ginásio Felipe Karam, o Botafogo-RJ.

O Leão vem de duas derrotas na competição para Bauru por 104 a 76 e para o Corinthians por 88 a 79. Com os resultados, Rio Claro caiu para a 12ª colocação, somando 12 derrotas e nove vitórias.

Já o time carioca conquistou duas vitórias nas últimas rodadas. Venceu Brasília por 84 a 78 e o Pato Basquete por 75 a 69. O Botafogo é o 10º colocado com 10 vitórias e 12 derrotas no NBB. Com este cenário dos times na classificação, a partida desta noite ganha ares de decisão em busca de uma vaga nos playoffs.

Para o confronto, o Leão terá à disposição para a partida de hoje: os pivôs Gerson, Ansaloni, Lucão, Augusto e Dhomini, os alas Pastor, Enzo Ruiz, Baxley, Pedro Teruel e Bruno Fornazari, os armadores Sahdi e Figueroa.

Gerson, atleta do Leão, ressalta a importância do jogo de hoje para a sequência do NBB.

“Esse jogo é um confronto direto, e é muito importante ganhar para que possamos seguir buscando nossa classificação para os playoffs. Não queremos somente nos classificar, mas também uma posição que nos garanta ter mando de quadra nas quartas de final, este é um dos nossos objetivos.

Hoje é o primeiro jogo de uma sequência de quatro jogos em casa, começar este com uma vitória dá moral ao nosso time e nos direciona no caminho que queremos andar até o final da fase regular”, declarou o pivô Gerson.

Os ingressos para a partida seguem à venda. O valor é de R$ 15,00 para qualquer setor do Felipão. Os torcedores podem adquirir as entradas na Monely Calçados e Esportes, Impress Informática e Marfiplast.