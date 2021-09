Foto: Governo do Estado de SP

Adolescentes de 13 anos sem comorbidades já podem procurar um dos quatro postos de vacinação em Rio Claro para se vacinar contra a Covid. A Secretaria Municipal de Saúde ampliou na manhã desta quarta-feira (1º) a vacinação contra a Covid para este público. Também podem se vacinar gestantes e puérperas, e ainda adolescentes de 12 anos que tenham doenças crônicas e de 13 a 17 anos com ou sem comorbidade.

Nesta quarta-feira, o Centro Cultural atende até as 19 horas; os postos da Unimed (na Rua 12) e do Santa Filomena (no shopping) até as 13 horas; e no São Rafael a vacinação será até o meio-dia. A vacinação pode ser interrompida antes do horário previsto caso as doses terminem.

Os adolescentes devem ir se vacinar acompanhados de uma pessoa maior de idade. Para a vacinação com primeira dose é importante que o jovem tenha realizado cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. Todos que forem ser vacinados devem levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência em Rio Claro. No caso de comorbidade, é obrigatória a apresentação de laudo ou receituário médico.