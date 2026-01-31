A cidade teve um aumento do índice de fluência leitora (IFL) de 6,1 em 2024 para 6,4 em 2025. A variação de leitores fluentes foi de 5,4%.

A Secretaria Municipal da Educação destaca que esse avanço reflete o trabalho conjunto das escolas, professores e equipes pedagógicas, focado no fortalecimento da alfabetização e da leitura.

No ano de 2025, 7% dos alunos entraram no 2º ano do EF na condição de leitor fluente. Ao final do ano, o percentual havia subido para 28%. O percentual de alunos classificados como leitores iniciantes foi de 35% no início do ano e de 48% no final do ano escolar.

A secretária municipal da Educação, Valéria Velis, ressalta que os números mostram que a rede pública municipal de ensino de Rio Claro está seguindo o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada na Idade Certa, que tem o propósito de alfabetizar todas as crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental.

A equipe técnica da Secretaria Municipal da Educação já está analisando detalhadamente os dados completos, recebidos nesta semana, para seguir aprimorando as ações pedagógicas e garantir avanços contínuos na aprendizagem dos alunos.

Cordeirópolis

Cordeirópolis atingiu nível de 41% de crianças leitoras fluentes na rede municipal de ensino. É o que mostra o Índice de Fluência Leitora 2025, avaliado dentro do programa Alfabetiza Juntos, do Governo Estadual, com os segundos anos das escolas municipais.

É a primeira vez, desde que o índice foi criado, que o município atinge essa marca. Em 2025, 41% das crianças são leitoras fluentes, enquanto 39% são iniciantes. Entre os avaliados, 20% estão entre os níveis de pré-leitor, de 1 a 4. Em 2024, eram 28% leitoras fluentes e 55% iniciantes; em 2023, 15% fluentes e 62% iniciantes.

Em 2025, na primeira avaliação, eram apenas 11% de crianças leitoras fluentes, número que saltou para 41% na avaliação final. Enquanto isso, os pré-leitores caíram de 57% para 20%, entre o início e o fim do ano.