A primavera começa no dia 22 de setembro, marcando o início de uma nova estação em Rio Claro, com aumento das temperaturas e mudanças nas condições climáticas

A sexta-feira (20) começa com tempo estável e pouca nebulosidade na maior parte do estado de São Paulo. Contudo, há possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados, resultado do calor e da umidade atmosférica. Ao longo da tarde, novas áreas de chuva com trovoadas isoladas podem se formar nas regiões oeste, sul e sudeste, em decorrência da aproximação de uma nova frente fria.

No sábado (21), a frente fria deve se deslocar rapidamente pelo estado, trazendo previsão de chuvas e trovoadas isoladas, especialmente na parte central e leste. As temperaturas permanecerão amenas. Com a saída da frente fria no domingo (22), o tempo ficará estável em todo o estado, caracterizado por poucas nuvens e predomínio de sol, com temperaturas elevadas.

Para o final de semana, as temperaturas mínimas devem variar entre 18° e 20°, enquanto as máximas podem alcançar entre 32° e 34°. Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 18,2°, com máxima prevista de 36°. Informações fornecidas pela estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.

Prognóstico climático da primavera 2024

A primavera de 2024 começa oficialmente no Brasil no próximo domingo, 22 de setembro, às 09h44 (horário de Brasília), e se encerra no dia 21 de dezembro, às 06h20. Esse período é caracterizado como uma transição entre as estações seca e chuvosa no setor central do Brasil. Geralmente, ocorre um aumento gradual das chuvas, marcando o início do plantio das principais culturas de verão.

Segundo o Prognóstico da Primavera elaborado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e a Fundação Cearense de Meteorologia (FUNCEME), o clima seco deve prevalecer até meados de novembro. A qualidade e o volume das chuvas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, assim como em parte da Região Sul, dependerão da umidade vinda da Amazônia.

Durante esse período, o INMET alerta que o sul do Amazonas, onde há concentração de focos de incêndio, continuará a enfrentar seca e incidência de queimadas e incêndios florestais até outubro.

Para a região Sudeste, a previsão para os próximos três meses indica condições favoráveis para chuvas abaixo da média climatológica em São Paulo e no meio-oeste de Minas Gerais. Em outras áreas, as chuvas poderão ocorrer próximas ou acima da média, com tendência de maior regularidade nos próximos meses. As temperaturas devem permanecer acima da média, principalmente no oeste de Minas Gerais e em São Paulo.

Quanto às condições oceânicas, o modelo de previsão do fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS), elaborado pelo APEC Climate Center (APCC), indica uma tendência de transição de condições de neutralidade, mantidas desde junho de 2024, para o início de um episódio de La Niña no trimestre setembro-outubro-novembro de 2024, com probabilidade de 58%, aumentando para 60% entre outubro e dezembro de 2024.

Em geral, anos de La Niña costumam apresentar redução das chuvas na Região Sul do país, enquanto as regiões Norte e Nordeste tendem a experimentar aumento de precipitações. No entanto, é importante ressaltar que o clima no Brasil não é influenciado apenas por esse fenômeno; diversos fatores devem ser considerados, pois podem atenuar ou intensificar os efeitos do La Niña. Essas variáveis também são levadas em conta nas previsões climáticas. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), juntamente com a estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.