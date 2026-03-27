Foto: Divulgação/GCM de Rio Claro

Operação conjunta no bairro Jardim Nova Rio Claro flagrou cenário de maus-tratos e estrutura para combates clandestinos na tarde desta quinta-feira (26)

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar Ambiental, o Departamento de Proteção Animal (DPA) e a Guarda Civil Municipal de Rio Claro desarticulou uma rinha de galos na tarde desta quinta-feira (26). A ação ocorreu por volta das 16h, em um imóvel na Rua 21 NR, no bairro Jardim Nova Rio Claro, após denúncias de crimes ambientais na região.

No local, as autoridades encontraram 24 aves em situação de abandono, sendo 18 galos com linhagem típica para combate, duas galinhas e quatro pintinhos. Além dos animais, as equipes localizaram uma infraestrutura completa para a prática ilegal, incluindo uma incubadora para procriação, um “rebolo” (ringue para as lutas), além de acessórios como tapa-olhos e protetores de esporas.

Foto: Divulgação/GCM de Rio Claro

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A médica veterinária do Canil Municipal, que acompanhou a diligência, formalizou a constatação de maus-tratos na rinha de galos. Segundo o laudo preliminar, as aves eram mantidas em ambiente com acúmulo de sujeira, sem acesso a água ou alimentação adequada, e diversos animais apresentavam cicatrizes de confrontos anteriores.

Foto: Divulgação/GCM de Rio Claro

Todas as aves foram apreendidas e encaminhadas ao Canil Municipal para receberem os cuidados necessários. O caso foi registrado no Plantão Policial para a elaboração do Boletim de Ocorrência pela Polícia Civil, que seguirá com as investigações sobre os responsáveis pela estrutura clandestina.

A Guarda Civil Municipal de Rio Claro reforça o compromisso com o bem-estar animal e recebe denúncias pelos telefones 153 ou 0800-7711532, garantindo o anonimato do denunciante.