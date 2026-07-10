Checar os principais sistemas do carro antes de viajar pode evitar gastos inesperados e problemas no meio do caminho

Verifique os principais sistemas do carro para evitar gastos inesperados e problemas no meio do caminho durante sua viagem

Antes de girar a chave, vale lembrar que uma revisão do veículo para férias custa muito menos do que um guincho ou um conserto emergencial. A manutenção preventiva é essencial para garantir a segurança da família durante a viagem de férias.

Com o aumento do fluxo de veículos nas principais estradas paulistas, cresce também o número de panes mecânicas. Muitas dessas panes poderiam ser evitadas com uma revisão preventiva. Especialistas alertam para itens que muitos motoristas acabam deixando de lado, indo além da simples troca de óleo ou calibragem dos pneus.

Um dos principais itens a serem verificados é o sistema de arrefecimento do motor. Não basta apenas checar o nível da água. O fluido correto, as mangueiras e o radiador devem estar em boas condições. Isso evita o superaquecimento do motor, especialmente em viagens longas ou em congestionamentos.

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Itens essenciais para a revisão do seu veículo

Os pneus também exigem atenção especial. Além da calibragem adequada, é importante conferir o desgaste da borracha e a profundidade dos sulcos. Certifique-se de que o estepe, o macaco, a chave de roda e o triângulo de sinalização estejam em ordem antes da viagem.

Pneus em más condições estão entre as irregularidades mais encontradas nas fiscalizações e podem render multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

Freios, bateria, sistema de iluminação e as palhetas do limpador de para-brisa completam a lista dos itens essenciais. Mesmo no inverno, mudanças no tempo podem comprometer a visibilidade. É crucial que todos os sistemas do veículo estejam funcionando corretamente.

Além da revisão, o planejamento da viagem faz toda a diferença. Consultar as condições da rodovia, programar paradas para descanso e respeitar os limites de velocidade contribuem para uma jornada mais segura. Durante as férias, a fiscalização também costuma ser intensificada. O foco é no uso do celular ao volante, ultrapassagens irregulares e no transporte adequado de crianças.