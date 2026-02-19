Após enchente, o correto é não ligar o carro e acionar o guincho da seguradora

Entenda as regras para indenização de veículos atingidos por inundações e quais atitudes do motorista podem causar a perda do direito ao seguro de carro

O aumento das enchentes em diversas regiões amplia a dúvida dos motoristas sobre o que o seguro de carro cobre nessas situações de emergência. A proteção para eventos climáticos existe na maioria das apólices, mas possui ressalvas importantes que o segurado deve conhecer.

De acordo com a Glaucia Pim Corretora de Seguros, veículos atingidos por enchentes e inundações estão amparados apenas quando o proprietário possui a chamada cobertura compreensiva. Nestes casos, a seguradora cobre tanto a perda total quanto os danos parciais causados pela água.

Quando o seguro de carro cobre o prejuízo?

A seguradora precisa constatar que a situação de alagamento não poderia ter sido evitada pelo condutor para liberar a indenização. Quando os prejuízos são menores, como problemas mecânicos ou elétricos pontuais, o reparo ocorre mediante o pagamento da franquia prevista na apólice.

Embora enchente, alagamento e inundação façam parte da mesma cobertura, cada evento é analisado individualmente pelas empresas. É importante destacar que danos causados por água salgada, ondas ou aumento do nível do mar costumam ficar fora da proteção padrão do seguro de carro.

Imprudência pode anular o direito à indenização

O comportamento do motorista é decisivo para o recebimento do valor do seguro. Se for comprovado que o condutor tentou forçar a passagem em uma área já alagada ou ligou o veículo após a enchente, ele pode perder o direito à cobertura por agravamento de risco.

Qualquer atitude que piore a situação do veículo é interpretada como imprudência pelas seguradoras. Portanto, se a água atingiu o motor, o carro não deve ser ligado em hipótese alguma, sob o risco de anular o contrato de prestação de serviço.

Orientações em casos de alagamentos

A recomendação técnica é acionar imediatamente o serviço de guincho pela assistência 24 horas e comunicar o sinistro o quanto antes. Evitar vias alagadas, não estacionar em áreas de risco e acompanhar alertas meteorológicos são medidas que ajudam a prevenir grandes prejuízos financeiros.

Conhecer detalhadamente as regras do seu contrato é a melhor forma de garantir a proteção do seu patrimônio. Estar atento às cláusulas do seguro de carro evita surpresas negativas no momento em que o motorista mais precisa de auxílio.