São 59.354 veículos de carregamento elétrico circulando no Estado. Foto: Bárbara Batista/Agência Senado

Crescimento exponencial da frota de veículos elétricos e híbridos no Estado de São Paulo é confirmado pelo Detran-SP; etanol também ganha espaço

O registro de veículos novos com opção de carregamento elétrico no Estado de São Paulo teve um crescimento expressivo. O aumento foi de mais de 1.000% em apenas seis anos.

Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), o número saltou de 4.307 em 2019 para 34.788 em 2023. Ao final de setembro de 2025, o registro alcançou 59.354 unidades.

Na frota de veículos 0km, os modelos elétricos ou com opção de carregamento passaram de uma fatia de 0,44% em 2019 para 7,42% atualmente.

Crescimento dos carros puramente elétricos e projeção

Dentro desse avanço, a fatia dos veículos 0km puramente elétricos é ainda mais notável. Em 2019, eram apenas 429 unidades, chegando a 16.643 até setembro de 2025.

Este aumento representa um crescimento superior a 3.780% em seis anos para essa categoria de veículos.

Até o final de 2025, o Detran-SP estima um crescimento de 31,5% no total de veículos elétricos e híbridos em relação a 2024. A frota deve passar de 58.709 para 77.220 unidades.

Etanol também avança na frota Ativa do Estado

Além da aquisição de veículos elétricos, a frota ativa que pode ser abastecida com etanol também cresceu.

O etanol é um combustível não fóssil com baixa pegada de carbono, sendo considerado mais sustentável.

Os veículos movidos a álcool, muitos do tipo flex, que permite o uso de gasolina , somam hoje 15,1 milhões em São Paulo. Isso representa um aumento de 2,7% em relação aos 14,7 milhões do ano anterior.

Atualmente, essa frota representa 50,3% do total de motos e automóveis do Estado. Seis anos atrás, essa fatia era de 49%.

A gasolina, que inclui os modelos flex, segue dominante no número geral. São 25,7 milhões de veículos ativos em setembro de 2025, 2% a mais que os 25,2 milhões de 2024. Da frota total de 30 milhões de veículos ativos no Estado hoje, 85,7% podem usar gasolina.