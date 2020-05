Com a quarentena se estendendo cada vez mais devido ao avanço da Covid-19, vários setores da economia se sentiram prejudicados. Agora, com uma estabilidade maior no quadro da pandemia, já se discute uma possível retomada destes setores.

Nesta terça-feira (26), será realizada uma reunião entre o Governador de SP, João Doria, e prefeitos de municípios do estado, incluindo Juninho da Padaria. O tema da reunião será o que deve ser feito após o final desta etapa de quarentena, no dia 30 de Maio.

“Se Deus quiser teremos boas notícias. Esperamos que seja autorizado para começarmos com a retomada a partir do mês que vem”, comentou o prefeito de Rio Claro à reportagem do Jornal Cidade.

Após a reunião com Doria, Juninho deve se reunir, a partir de quarta-feira (27), com representantes de diversos setores (Sincomércio, Acirc, Ciesp, Fiesp, etc.) para traçar o que chamou de ‘Plano Rio Claro’ para a retomada.

“Vamos abrir o diálogo para construir juntos este novo momento. Sabemos que não vai voltar igual antes, as coisas vão mudar, e precisamos conversar para estarmos alinhados e visando o melhor para a cidade”, explicou Juninho da Padaria.