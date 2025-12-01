Foto: Arquivo JC

Intervenção será realizada entre as avenidas 7 e 9, no Centro de Rio Claro, com previsão de término até às 12h

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realiza nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro, o reparo emergencial de uma rede de esgoto na rua 8, altura do número 709, no Centro.

O serviço teve início às 8h com previsão de término até às 12h, mas pode se estender dependendo da complexidade do trabalho. Durante a intervenção, o trecho da rua 8, entre as avenidas 7 e 9, permanecerá interditado.

A medida é necessária para garantir a segurança de pedestres, motoristas e dos funcionários da concessionária que são responsáveis pela execução do serviço.

Os motoristas que seguem pela rua 8 ,encontrarão desvio à esquerda na avenida 7, em seguida devem virar à direita na rua 6, novamente à direita na avenida 9 e depois à esquerda para retornar ao trajeto inicial.

O trecho da manutenção contará com placas de sinalização e todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço e a liberação do trânsito ocorram o mais breve possível.

Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001.