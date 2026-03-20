Abastecimento de água pode ser afetado na Vila do Horto, Parque Flórida e condomínio Campos do Conde nesta sexta (20)

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro realiza, nesta sexta-feira (20), um reparo emergencial em adutora de 200 milímetros que rompeu em uma área de vegetação na Vila Paulista. O incidente ocorreu nas proximidades da Avenida P43 com a Rua P5, nas imediações da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Conduta.

Durante a execução dos trabalhos, moradores de imóveis sem caixa d’água podem notar diminuição na pressão ou interrupção temporária no fornecimento. Os locais afetados pelo reparo emergencial em adutora incluem os bairros Vila do Horto, Parque Flórida e o condomínio Campos do Conde, além da própria ETE Conduta.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Previsão de normalização do abastecimento

A autarquia municipal estima que a conclusão do conserto ocorra até o final da tarde desta sexta-feira. Já a normalização completa do abastecimento de água na região está prevista para o início da noite. O Daae reforça a importância de os imóveis possuírem reservatórios próprios para minimizar transtornos em situações emergenciais, orientando o uso consciente da água.

Após o término do serviço, equipes realizarão descargas na rede. O departamento alerta que podem ocorrer episódios pontuais de água com cor escura ou aspecto esbranquiçado (causado por microbolhas), que não comprometem a potabilidade e desaparecem em poucos segundos.

Caso o problema persista, os usuários devem entrar em contato com o atendimento 24 horas do Daae pelo telefone 0800-505-5200, disponível para ligações de fixos e celulares.