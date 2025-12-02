Foto: Divulgação

Evento “A Ignorância é Uma Dádiva” acontece a partir das 21h, no Grêmio da Cia Paulista; Jornal Cidade sorteará dois pares de ingressos nesta quinta-feira (4)

Renato Albani, um dos maiores comediantes do país chega em Rio Claro e confessa escrever o melhor roteiro da carreira em ‘A Ignorância É Uma Dádiva’. Prestes a fazer 40 anos de idade, ele se depara com as mudanças que chegam com o amadurecimento e coloca tudo isso em um show para lá de engraçado!

O evento acontece no sábado, dia 6 de dezembro, a partir das 21h, no Grêmio Recreativo da Cia Paulista, localizado na Rua 9, no bairro Santa Cruz, em Rio Claro e os ingressos estão sendo vendidos pelo portal ingressodigital.com.br. O evento é uma realização do Teatro GT.

SORTEIO DE INGRESSOS

Você quer curtir o show de Renato Albani na faixa? O JC está com uma promoção incrível no Instagram: o sorteio de dois pares de ingressos e para participar é muito simples: siga @jcrioclaro no Instagram e marque três amigos nos comentários. Quer mais chances? Comente quantas vezes quiser – são três amigos por comentário. Clique aqui para participar!

O resultado do sorteio será divulgado no dia 4 de dezembro, nesta quinta-feira, a partir das 16h, através do Instagram do Jornal Cidade.

CARREIRA DE RENATO ALBANI

De ex-engenheiro a um dos principais nomes da comédia stand-up no Brasil, Renato Albani construiu uma carreira sólida e crescente, marcada por grandes números e reconhecimento de público. Seu espetáculo Zona de Conforto ultrapassou 600 sessões esgotadas e foi assistido por mais de 250 mil pessoas. Em 2023, Albani realizou 310 apresentações com ingressos esgotados; em 2024, já soma 290 sessões lotadas, reafirmando seu sucesso em todo o país.

Atualmente, está em turnê com A Ignorância É Uma Dádiva, que tem lotado teatros no Brasil e na Europa, com sessões extras incluídas na agenda. No espetáculo, Albani explora com humor afiado e observador temas do cotidiano, comportamentos sociais e experiências pessoais, sempre com uma linguagem própria que trás identificação imediata com o público.