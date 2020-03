Quatro pacientes com suspeita de Coronavírus na região de São Carlos morreram nos últimos dois dias. Até o momento não foi confirmado que nenhum destes casos é de Covid-19, porém todos os óbitos estão sendo investigados.

Só neste Domingo (22) foram três mortes com suspeita da doença na região. Os casos foram registrados em São Carlos, Porto Ferreira e Araraquara.

No caso do paciente de São Carlos se tratava de um homem de 57 anos que estava hospitalizado desde quarta-feira (18) com problemas respiratórios. Os exames do homem foram encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz, mas ainda não tiveram os resultados divulgados.

Em Araraquara, a morte de um homem de 72 anos está sendo investigada. Um paciente atendido pelo SAMU e encaminhado para um hospital neste Domingo (22) apresentou um caso de rápida evolução para insuficiência respiratória e veio a óbito no mesmo dia. Como apresentava sintomas que podem indicar Covid-19, foram coletados exames e o caso será analisado.

Já em Porto Ferreira, o óbito de uma mulher de 64 anos com problemas pulmonares é que levanta a suspeita. Segundo a Prefeitura de Porto Ferreira, a Vigilância Epidemiológica colheu amostras e vai encaminhá-las para exames para verificar se a mulher foi vítima do novo coronavírus.

Nesta segunda (23), um novo caso de morte com suspeita de Covid-19 foi registrado na região de São Carlos, no município de Ibaté. Uma idosa, de 85 anos, morreu após apresentar complicações respiratórias graves. Os órgãos de saúde colheram exames e encaminharam para o Adolfo Lutz , alé de orientarem a necessidade de quarentena para familiares até o resultado do exame.