A prefeitura de Rio Claro retoma na segunda-feira (1º) os atendimentos em mais uma unidade de saúde que foi reformada. O prédio da unidade de saúde da família do Mãe Preta foi ampliado para comportar mais uma equipe de atendimento e também especialidades médicas, que em breve serão implantadas.

“Essa é uma das seis unidades de saúde que estavam com as obras paralisadas quando assumimos a administração”, lembra o prefeito João Teixeira Junior. A unidade foi inaugurada há dois anos e agora teve ampliação de 236,81 m², totalizando 606,12 m² de área construída. “As obras foram viabilizadas em parceria com o Claretiano e quem ganha com isso é a população, que terá melhores condições para atendimentos”, acrescenta Juninho, que vistoriou a unidade na sexta-feira (29).

A unidade será reaberta com capacidade de atendimento ampliada. A USF atenderá ao todo 12 mil pessoas, três mil a mais do que antes eram cadastradas. Assim que for liberado pelo governo federal, a unidade será uma das que funcionarão em horário estendido, até as 19 horas, e a expectativa é de que em breve sejam realizados no local atendimentos de pediatria e ginecologia. “Maior capacidade de atendimento representa menor tempo de espera para os agendamentos, e consequentemente redução na procura por atendimento nas unidades de urgência e emergência”, observa Maurício Monteiro, secretário de Saúde.

Na reforma, a unidade ganhou seis consultórios médicos, novas salas, mais um consultório odontológico e áreas para uso dos colaboradores. Essa é a segunda unidade de saúde da família que retoma o atendimento depois de reformada. Na quarta-feira (27) a unidade do Bonsucesso foi entregue reformada e ampliada à comunidade. Também estão sendo reformadas as unidades do Jardim Novo I e Jardim Terra Nova, ambas com as obras já avançadas. O investimento total é de cerca de R$ 2 milhões, custeados pelo Claretiano – Centro Universitário que utiliza as unidades para estágio dos alunos do curso de medicina.