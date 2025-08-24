No período até 14 de setembro, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo recebe as inscrições para matrículas de novos estudantes para o ano letivo de 2026. O cadastro é obrigatório para alunos que estudam em escolas particulares e em outros estados ou querem retornar às salas de aula. Quem já está na rede paulista em 2025 tem a vaga garantida e renovada automaticamente para o próximo ano.

Pais ou responsáveis legais e estudantes maiores de 18 anos podem fazer a inscrição presencial na secretaria de uma das 5.000 escolas estaduais ou nas unidades do Poupatempo. É aconselhável apresentar um documento original com foto, histórico escolar e comprovante de residência.

Outra opção é o pré-cadastro online na Secretaria Escolar Digital (SED) sed.educacao.sp.gov.br em “Inscrição para rede pública” na home. É preciso preencher o formulário com nome completo e e-mail. Na sequência, o sistema dará prosseguimento à pré-inscrição na unidade mais próxima do endereço indicado.Até 14 de setembro a Seduc-SP também recebe as solicitações para intenção de transferência escolar. Ou seja, alunos que têm preferência por uma outra unidade no próximo ano podem fazer o registro na página da SED no campo “Intenção” pelo perfil do responsável ou aluno maior de 18 anos. Os resultados das matrículas e pedidos de transferência serão divulgados no fim do semestre.