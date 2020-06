O Shopping Rio Claro vai reabrir as suas operações ao público a partir desta segunda-feira (8). Seguindo orientações de órgãos públicos e decretos governamentais, o empreendimento funcionará temporariamente em horário reduzido, de segunda a domingo, das 15h às 19h.

Para atender os clientes, o centro comercial destaca a obrigatoriedade do uso de máscara, o cumprimento das medidas de distanciamento seguro e o uso constante de álcool em gel 70%. Confira outros protocolos adotados:

· aferição de temperatura dos clientes, lojistas, fornecedores e colaboradores nos acessos do empreendimento;

· instalação de dispensadores de álcool em gel 70% nas entradas do Shopping, acessos à Praça de Alimentação, banheiros, refeitório, fraldário, administração, entre outros locais;

· intensificação da limpeza dos banheiros, corrimãos, mesas, dutos de ar, elevador e outros locais de uso rotineiro;

· demarcação no piso com o distanciamento seguro entre os clientes nas filas dos restaurantes, caixa de estacionamento presencial e autoatendimento, central de bancos, entre outros locais;

· criação de um ponto de encontro no estacionamento leste (próximo à Praça de Alimentação) para realizar a entrega dos produtos aos clientes com agendamento prévio via WhatsApp, evitando a entrada no empreendimento, principalmente de idosos e demais pessoas do grupo de risco.