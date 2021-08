Com objetivo de debater possibilidades e desafios para inclusão das pessoas com deficiência visual, Rio Claro está organizando o primeiro Encontro Municipal de Cegos e Pessoas com Baixa Visão. “É importante ampliar o debate e criar novos mecanismos de inclusão e, para isso, eventos como esse são essenciais para dar voz a essa importante parcela da população”, explica o prefeito Gustavo Perissinotto.

As inscrições gratuitas podem ser feitas até o próximo dia 16 pelo endereço https://forms.gle/n4SdccRA5WqRW9Ua6 ou pelo telefone (19) 3522-8000. Pessoas com deficiência que eventualmente tenham dificuldades para ir até o Centro Cultural para o evento devem fazer a inscrição até o dia 14 de setembro e apontar a dificuldade na ficha de inscrição.

O evento é direcionado a pessoas com deficiência visual, familiares e pessoas com interesse no assunto, e será realizado no dia 18 de setembro às 14 horas. O Centro Cultural fica na Rua 2, 2880, Vila Operária, junto ao Lago Azul.

O Secretário Municipal de Cultura, Professor Dalberto, destaca que, com o evento, Rio Claro dá mais um importante passo para se tornar uma cidade mais inclusiva e voltada às necessidades das pessoas com deficiência. “Convidamos todos os que se interessam pelo tema a comparecerem e darem sua contribuição para avançarmos nesse tema tão importante”, ressalta.

De acordo com Paulo Meyer, assessor dos Direitos da Pessoa com Deficiência, esse primeiro encontro busca um ponto de partida para unir as pessoas com deficiência visual na busca por novos caminhos para avançar na inclusão. “Vamos trocar experiências para alicerçar ações sobre políticas públicas em nosso município”, destaca. O evento, organizado pela prefeitura por intermédio da Assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, tem parceria do Instituto Incluir.

Está confirmada no encontro a presença de David Faria Costa que, com deficiência visual congênita, é pedagogo e ex-paratleta profissional. Atualmente é coordenador do programa de educação paralímpica do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) que, sob sua coordenação, permitiu ao Brasil levar expertise paralímpica a outros países, com profissionais brasileiros ministrando cursos de formação esportiva. Faria Costa também é presidente do Centro de Emancipação Social e Esportiva de Cegos e foi presidente da Confederação Brasileira de Desporto para Cegos (CBDC).

Outra presença confirmada é de Reisa Cristiane de Paula Venancio, profissional de Educação Física e Gerontóloga, mestra em Ciências da Motricidade, especialista em Educação Física Adaptada e Saúde e que atualmente é preceptora multiprofissional no Centro Universitário Claretiano, no curso de Medicina.

Programação do evento

14 horas – Abertura

14h15 – Dança sênior para os participantes do evento, com a professora Reisa Cristiane de Paula Venancio.

14h25 – Explanação de panorama municipal

14h40 – Palestra com David Faria Costa

15h30 – Intervalo

15h50 – Apresentação do projeto musical Acordes da Inclusão

16 horas – Debate sobre possibilidades para inclusão da pessoa com deficiência visual.

17 horas – Encerramento.