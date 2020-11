O Grupo JC de Comunicação (em parceria com a Acirc e o Ciesp) realiza na próxima terça-feira (10), a partir das 19h30, o debate entre os candidatos a prefeito (a) de Rio Claro.

Você quer participar enviando uma pergunta? No bloco de participação dos representantes da comunidade, vamos sortear uma das perguntas enviadas que será feita a um dos candidatos, definido também através de sorteio.

Envie sua pergunta através das nossas páginas no Facebook e no Instagram, no whatsapp 99942-4100 ou entregue no balcão do JC, na avenida 5 número 283, esquina com a rua 4, no Centro. As perguntas podem ser feitas até as 12 horas de segunda (9).

Publicidade

Na terça-feira, acompanhe o debate através da rádio Jovem Pan News (AM 1410, a partir das 20h10), no canal do JC no Youtube (youtube.com/jornalcidade) e nas páginas do Jornal Cidade no Facebook e no Instagram