Na tarde dessa terça-feira (25), um problema elétrico afetou o bairro Cidade Nova, onde está localizada a Estação de Tratamento de Água (ETA 1). Com a falta de energia elétrica, a ETA 1 sofreu desligamento momentâneo.

A ETA abastece 40% da cidade. Os outros 60% são abastecidos pela ETA 2, que fica na estrada municipal que liga o Distrito Industrial ao distrito de Ajapi e segue funcionando normalmente.

O abastecimento de água deve ser normalizado até o final da tarde desta terça. A breve paralisação da ETA 1 poderá causar situações pontuais de cor escura na água nos bairros Bela Vista, Cidade Nova, Vila Alemã, Santa Cruz, Santana, Centro, Cidade Jardim, Saúde, Copacabana, Bairro do Estádio, Cidade Claret, Vila do Rádio, Inocoop, Jd. Mirassol, Jd. Novo, Jd. Anhanguera, Jd. Kennedy, Jd. Donângela, Jd. Conduta, Jd. do Trevo, Jd. Nova Veneza, Vila Operária, Vila Paulista, Vila Santo Antônio, Vila Indaiá, Vila Aparecida, Vila do Horto, Consolação, Parque Flórida, São Benedito, Itapuã, bairro Olímpico, Porto Fino e bairros próximos.

Os casos pontuais de cor escura na água se devem ao fato de a parada da ETA 1 ocasionar a despressurização da rede e, com isso, fazer com que as incrustações que estão na parede da tubulação se soltem. Ao retomar o abastecimento, a pressão da água acaba deslocando estas incrustações na rede.

Nessas ocasiões, o Daae sempre realiza descargas na rede. Eventuais casos de cor escura na água devem ser relatados à Central de Atendimento do Daae pelo telefone 0800-505-5200, que funciona 24 horas e atende ligações de telefone fixo e celular.

O Daae informa ainda que ao restabelecer o abastecimento há um aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede, o que pode deixar a água com um aspecto “esbranquiçado”. Neste caso, a água está apenas cheia de ar, podendo ser consumida normalmente.