De acordo com o site Climatempo o pós-carnaval será de tempo instável em todo o Estado de São Paulo e a previsão é de chuva forte em todas as regiões do Estado de São Paulo.

Áreas de instabilidade se aliaram a chegada de uma frente fria. O ar ainda fica abafado e a sensação de calor predomina no decorrer do dia, mas a temperatura cai a partir de amanhã.

Em Rio Claro a mínima foi de 21° e a máxima não ultrapassa os 28°.