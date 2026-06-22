Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária de SP

Medicamentos ilegais foram encontrados em ônibus de viagem durante operação integrada na Rodovia Cornélio Pires (SP-127)

O Policiamento Rodoviário apreendeu remédios emagrecedores e anabolizantes na manhã desta segunda-feira (22), durante uma operação integrada de fiscalização na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), no quilômetro 51, em Saltinho (SP). A ação conjunta reuniu equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) e do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), incluindo o canil com o cão K-9 Colt, com foco na vistoria de ônibus e passageiros.

Durante a abordagem a um ônibus de transporte coletivo que fazia o itinerário de Foz do Iguaçu (PR) para Campinas (SP), as equipes policiais vistoriaram o interior do veículo. No bagageiro interno superior, nas proximidades da poltrona de número 32, os policiais localizaram duas mochilas que chamaram a atenção da equipe.

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Detalhes da apreensão de remédios na rodovia

Ao vistoriarem as mochilas, os policiais constataram que elas continham uma grande quantidade de medicamentos destinados ao emagrecimento e diversas substâncias anabolizantes de origem não informada. Como as bagagens não apresentavam etiquetas de identificação obrigatórias, não foi possível localizar ou identificar o proprietário dos materiais ilícitos no momento da abordagem.

O objetivo principal da operação na região de Saltinho foi a prevenção e repressão de ilícitos penais, com ênfase no combate ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho, além da captura de procurados pela Justiça. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a adoção das medidas de polícia judiciária cabíveis para a sequência das investigações.

Medicamentos apreendidos

160 caixas de Tirzepatida 15 mg/0,5 ml, contendo quatro ampolas cada;

16 ampolas de Tirzepatida 15 mg – Lipoless 15;

10 cartelas de Oxandrolona 10 mg – Oxandroland 10, contendo dez comprimidos cada;

05 ampolas de Primobolane 2 ml;

01 ampola contendo CBL-514;

01 ampola de diluente para CBL-514;

05 ampolas de Trembolona Acetato;

24 ampolas de Testenat Depot;

01 ampola de Retatrutide 12 mg;

02 frascos de Oxandroland 5, contendo 100 comprimidos cada;

02 frascos de Stanozaland 10 mg, sem especificação da quantidade de comprimidos.