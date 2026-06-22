Câmeras de segurança registraram duas mulheres praticando o furto

Duas mulheres são investigadas após ‘esbarrão’ que resultou no furto de carteira de idosa em lanchonete da Rua 3

A Polícia Civil de Rio Claro investiga um caso de furto no Centro de Rio Claro, onde uma idosa de 64 anos foi vítima e teve R$ 500,00 subtraídos de sua carteira. O crime, conhecido como “golpe do esbarrão”, foi registrado por câmeras de segurança.

A vítima decidiu relatar o ocorrido para alertar outros moradores sobre a importância da atenção em locais movimentados da cidade.

O incidente ocorreu por volta das 10h30. A idosa, que preferiu não se identificar, havia sacado R$ 500 em um caixa eletrônico de uma agência bancária. A caminho de uma loja na Rua 3, ela suspeita que foi seguida desde a saída do banco. Raramente, ela usa dinheiro em espécie, preferindo pagamentos com cartão ou Pix.

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Ao sair da loja, a idosa se distraiu ao observar guardanapos vendidos na calçada. Ela acredita que, nesse momento de distração, deixou sua bolsa aberta.

Em seguida, a vítima entrou em uma lanchonete, também localizada na Rua 3. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que duas mulheres “esbarram” intencionalmente na idosa e furtam a carteira de dentro de sua bolsa. O vídeo mostra as duas suspeitas saindo do local tranquilamente após a ação.

Alerta da Polícia Civil

A vítima só percebeu o furto ao tentar pagar a conta da lanchonete. O caso serve como um alerta para a atuação de criminosos em áreas de grande aglomeração e para a observação de pessoas saindo de agências bancárias.

Nas redes sociais do Jornal Cidade, comentários de leitores apontam que outros casos semelhantes foram registrados recentemente. A Polícia Civil de Rio Claro trabalha no caso e informa que denúncias sobre os autores podem ser feitas através do telefone 181 (Disque Denúncia) ou diretamente no 1º Distrito Policial, localizado na Via da Saudade.