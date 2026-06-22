Viatura da Polícia Civil de Rio Claro. Foto: Arquivo JC

Homem foi baleado em frente a casa noturna no Jardim São Paulo II; Polícia Civil investiga o caso

Uma tentativa de homicídio mobiliza a Polícia Civil em Rio Claro após um homem ser baleado durante uma briga na madrugada de domingo (21) em frente a uma casa noturna localizada no Jardim São Paulo II. A vítima foi socorrida, recebeu atendimento médico e foi liberada.

Segundo informações da investigação, a vítima estava acompanhada da namorada quando se envolveu em uma discussão com três homens. A confusão rapidamente saiu do controle e, durante as agressões, o homem foi atingido por disparos de arma de fogo.

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Detalhes da ocorrência e investigações

Um dos disparos atingiu a região genital da vítima, enquanto outro provocou um ferimento de raspão no abdômen. A companheira do homem também foi agredida com socos no rosto durante a ação criminosa.

Após o ataque, equipes policiais foram até o local e identificaram câmeras de monitoramento que podem ajudar a esclarecer o que aconteceu e apontar os responsáveis. As imagens já são consideradas peças importantes para a investigação conduzida pela Polícia Civil, que trata o caso como tentativa de homicídio e continua as diligências para identificar todos os envolvidos e reunir novas provas.