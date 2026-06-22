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Autarquia disponibiliza ferramenta para envio de comunicados e atualizações sobre o abastecimento de água diretamente no aplicativo

O Daae de Rio Claro lança canal oficial no WhatsApp nesta sexta-feira (19) com o objetivo de compartilhar notícias e comunicados de interesse da população de forma rápida e segura. A nova ferramenta permite aos munícipes receberem informações direto no celular a respeito dos serviços e do abastecimento de água no município.

Com o recurso, o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) amplia os canais de comunicação institucional. De forma organizada e eficiente, o usuário tem acesso às atualizações da autarquia de forma simples e prática.

Imagem: Reprodução WhatsApp

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“Com essa ferramenta, o Daae amplia e agiliza a divulgação de informações e atualizações sobre o fornecimento na cidade”, afirma o superintendente do Daae, Leandro Tresoldi.

Como acessar e receber as atualizações do Daae de Rio Claro

As publicações no canal do Daae de Rio Claro no WhatsApp são feitas de maneira separada das conversas pessoais. Elas ficam localizadas na aba chamada “Atualizações”, na parte inferior do aplicativo de mensagens.

Para não perder nenhuma informação sobre o saneamento e o abastecimento, o usuário pode seguir a página e ativar o ícone do sininho para receber as notificações de novas postagens, além de fixar o canal no topo da lista. Vale ressaltar que as mensagens postadas nos canais do WhatsApp têm duração de 30 dias na plataforma.

Para acompanhar as atualizações, o usuário pode acessar diretamente o link oficial de direcionamento: https://whatsapp.com/channel/0029Vb8oSQuDZ4LTjzFJI60c.