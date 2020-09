O PSB (Partido Socialista Brasileiro) anunciou na noite deste domingo (13) que disputará a eleição municipal com chapa pura à Prefeitura de Rio Claro. A convenção partidária aconteceu hoje entre os membros da sigla. A coligação é a “Recicla Rio Claro”.

O nome da professora Márcia Berbel foi confirmado como candidata a prefeita com Carlinhos Klain como candidato a vice-prefeito. Até então, o partido contava com a pré-candidatura de Neto Canaã a vice-prefeito. No entanto, com a sua desistência por motivos particulares, foram aclamados por unanimidade pelos integrantes da executiva e filiados os nomes de Berbel e Klain.

Professora estadual há 32 anos, sendo que há cinco anos também da rede pública municipal de ensino, e diretora estadual há cerca de 20 anos, Márcia Berbel é o segundo nome do PSB à Prefeitura e veio substituir o Professor Luciano que também havia desistido. Novata na política, é formada em geografia pela Unesp Rio Claro.

Já Carlinhos Klain é presidente do diretório municipal do PSB. Servidor público estadual na área da segurança pública, já disputou a vereador na eleição passada pelo mesmo partido. Confira mais informações na edição impressa do JC na terça-feira (15).