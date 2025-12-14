O projeto Guapa foi realizado na Escola Municipal Agrícola Eng. Rubens Foot Guimarães, localizada na Estrada Rio Claro-Ajapi, no km 7, Distrito de Ajapi, no dia 25 de novembro, com a participação de professores e profissionais da área.

“Desenvolvemos esse trabalho na Escola Agrícola recentemente envolvendo a terapia com cavalos, também conhecida como equoterapia, que é um método terapêutico interdisciplinar que utiliza o cavalo para promover o desenvolvimento biopsicossocial, físico e emocional de pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Ela se baseia no movimento tridimensional do cavalo, que, de forma similar à marcha humana, estimula o corpo, a mente e as emoções, melhorando equilíbrio, coordenação motora, fortalecimento muscular, comunicação e autoestima”, explicou Nando Rodrigues, professor responsável pelo projeto.

A iniciativa foi considerada um sucesso, com apoio da coordenação, vice-direção e da diretora Vanessa Landim, envolvendo não apenas os alunos da educação especial, mas toda a equipe escolar. Guapa, uma égua da raça Mangalarga, tipicamente brasileira, tem 10 anos, é registrada e foi treinada em um haras em Mairiporã. Atualmente, vive em Rio Claro, na comunidade da escola, sob os cuidados do veterinário Dr. Reginaldo Alexandre Marqui. Ela também recebe acompanhamento de profissionais especializados em casqueamento e saúde bucal, além de outros especialistas da área. O tutor principal da égua é o professor Nando.

Guapa demonstrou grande afinidade com as crianças e adaptou-se rapidamente ao ambiente escolar. Encantou-se com o campo verde da escola, onde pastou, rolou e interagiu de maneira tranquila. Sua presença trouxe leveza e elevou a autoestima dos alunos, além de despertar alegria e nostalgia entre os professores.

O evento contou ainda com a presença de um auxiliar de veterinário, ferrador e profissional de casqueamento, que ministrou uma palestra sobre anatomia equina, tipos de ferraduras utilizadas em esportes, curiosidades, história e lendas relacionadas aos cavalos.

Todas as atividades foram realizadas com cuidado, autorizações, carinho e, sobretudo, com atenção à segurança das crianças e da grande protagonista do projeto: Guapa.

“A realização desse trabalho foi um sucesso, pois, na minha opinião, não apenas atingiu os alunos de inclusão como também os alunos em geral, os professores e coordenadores. Todos participaram. Tivemos um resultado muito positivo e um feedback que também nos alegrou muito”, finalizou Nando Rodrigues.