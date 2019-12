Proderc: empresas parceiras geraram 1.719 empregos

O Programa de Desenvolvimento de Rio Claro (Proderc) tem gerado ótimos resultados para o município. Por meio dele, a prefeitura oferece isenções fiscais para empresas que queiram se instalar ou já estejam instaladas no município, impulsionando a economia local. Desde o início de 2017 até agora foram assinados 49 contratos de Proderc com investimentos totais de mais de R$ 292 milhões e criação de 1.719 postos de trabalho.

Parceria

“A maioria dos contratos assinados foi de empresas já instaladas no município, que contribuem para o crescimento da cidade e geração de emprego e renda”, destaca o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, acrescentando que esta é uma parceria da prefeitura com as empresas e que a comunidade é a principal beneficiada.

Histórico

Nos últimos três anos, a adesão ao Proderc tem sido crescente. Em 2017 foram três contratos assinados, número que dobrou em 2018, quando foram assinados seis contratos. Neste ano novo salto no crescimento, com a assinatura de 40 contratos.

Os números são resultado de trabalho da prefeitura junto às empresas, divulgando o Proderc e seus incentivos. “Com isso, os empresários se sentem mais seguros para investir, aumentando a quantidade de empresas que aderem ao programa”, frisa Laerte Tebaldi, diretor municipal de Desenvolvimento Econômico.

Além de atrair novas empresas, o Proderc valoriza as já instaladas na cidade. “Isso é fundamental para incentivar o crescimento das empresas e, consequentemente, do município”, observa Ricardo Gobbi e Silva, secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico e Planejamento.

Dezembro

Somente neste mês, cinco empresas assinaram contratos de adesão ao Proderc (Programa de Desenvolvimento de Rio Claro). Juntas, elas vão investir R$ 6,1 milhões na ampliação de seus negócios com previsão de gerar 53 novos empregos diretos. Assinaram Proderc as empresas: Cerâmica Savane, que vai investir R$ 900 mil e gerar dez empregos; Water Tech – R$ 10 mil e quatro empregos; Truck São João – R$ 500 mil e 20 empregos; Garden Cerri – R$ 1 milhão e sete empregos; e Sartori – R$ 3,5 milhões e 12 empregos.