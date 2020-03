Policiais Militares da Companhia de Força Tática, do Trigésimo sétimo Batalhão de Polícia Militar do Interior em Rio Claro, prenderam um criminoso procurado pela Justiça no Estado do Paraná.

De acordo com as autoridades, o réu tem na sua ficha criminal passagens por homicídio. Com o acusado foram localizadas duas armas de fogo. A equipe da PM está no Plantão apresentando a ocorrência.