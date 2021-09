Os adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não se vacinaram contra a Covid devem procurar, acompanhados de adulto, um dos quatro postos de vacinação nesta segunda-feira (27). O mesmo vale para gestantes e puérperas e também para quem precisa tomar a segunda dose da Coronavac ou da Pfizer.



O atendimento para todos que forem tomar vacina contra a Covid será a partir das 8 horas nos quatro locais. No Centro Cultural a vacinação se estenderá até as 16 horas; no posto da Unimed (Rua 12) até as 13 horas; e nos postos do São Rafael e do Santa Filomena (shopping) até o meio-dia.



As segundas doses serão para quem foi vacinado com a Coronavac até 6 de setembro e para as pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer até 2 de agosto. As doses da Astrazeneca estão esgotadas e o município aguarda envio de novo lote desta vacina para retomar sua aplicação.



A dose de reforço (terceira dose) será aplicada em idosos a partir de 70 anos e em pessoas com alto grau de imunossupressão. Para receber a vacina, o idoso deve ter recebido a segunda dose de vacina contra a Covid de qualquer laboratório até 27 de março. Já as pessoas com alto grau de imunossupressão, para serem vacinadas, precisam ter tomado a segunda dose de qualquer laboratório até 30 de agosto. Para essas pessoas é obrigatória a apresentação de declaração médica com CID ou receituário de medicamento modificador da resposta imune. A vacina enviada pelo governo estadual para a dose de reforço é a Coronavac.



Todos que forem tomar a vacina devem apresentar RG, CPF e comprovante de endereço em Rio Claro

.São consideradas imunossupressão de alto grau

– Imunodeficiência primária grave.

– Quimioterapia para câncer.

– Transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.

– Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3.

– Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.

– Uso de drogas modificadoras da resposta imune: Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-mercaptopurina, Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe), Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).

– Pacientes em hemodiálise.

– Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).