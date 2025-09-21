Tempo seco predominou neste inverno 2025

A primavera terá início oficialmente na segunda-feira, 22 de setembro, às 15h19, pelo horário de Brasília. O marco é astronômico: o equinócio, fenômeno em que a Terra recebe a luz solar de forma equilibrada nos dois hemisférios, o que garante dias e noites com duração aproximada de doze horas cada.

O inverno vai chegando ao fim e com chuvas bem abaixo da média. Na estação no ano passado, de 20 de junho a 22 de setembro de 2024, choveu 58,1 milímetros. Este número já ficou abaixo da média esperada que era de 110,7 milímetros. Este ano a seca veio ainda pior com apenas 25 milímetros até o momento.