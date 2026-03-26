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Quinta-feira (26) em Rio Claro deve registrar máxima de 29°C, com presença de nevoeiro ao amanhecer e nebulosidade no período da noite

A previsão do tempo em Rio Claro para esta quinta-feira (26) aponta um dia de sol, embora o município tenha registrado nevoeiro ao amanhecer. De acordo com dados do portal Climatempo, a tendência é de que as nuvens aumentem gradativamente ao longo da tarde, resultando em uma noite com céu bastante nublado.

No que diz respeito às temperaturas, a mínima registrada nas primeiras horas do dia foi de 18°C. A máxima prevista para hoje deve atingir os 29°C, mantendo o clima característico da estação na região.

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Umidade e chances de chuva

A umidade relativa do ar apresenta índices elevados, chegando a 99%, refletindo as condições de nevoeiro observadas no início desta quinta-feira.

Quanto à precipitação, a previsão do tempo em Rio Claro indica que não deve chover hoje, garantindo um dia seco para os moradores da Cidade Azul, apesar do aumento da cobertura de nuvens previsto para o período noturno.