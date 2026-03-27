Imagen ilustrativa

Temperaturas elevadas e predomínio de sol marcam as condições meteorológicas em Rio Claro e região nos próximos dias

A previsão do tempo em Rio Claro para esta sexta-feira (27) e o próximo fim de semana indica o predomínio de sol e temperaturas elevadas. De acordo com o IPMet, o dia deve apresentar céu claro a poucas nuvens, mantendo o clima firme na maior parte do estado de São Paulo.

Embora o sol prevaleça, há possibilidade de chuvas isoladas e de curta duração em algumas regiões paulistas a partir do período da tarde. No entanto, a tendência geral é de estabilidade climática para os moradores de Rio Claro.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Temperaturas e registros locais

Para o fim de semana, a previsão do tempo em Rio Claro reforça que o tempo deve permanecer firme, com predomínio de sol e sem expectativa de chuva. As temperaturas continuam em elevação, exigindo atenção redobrada com a hidratação.

Na manhã de hoje (27), a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 18.3°C. A máxima prevista para o decorrer do dia é de 31°C. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro).