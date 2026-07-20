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Massa de ar seco e frio mantém estabilidade climática no município, com tardes de gradativa elevação térmica

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), um sistema de alta pressão, associado a uma massa de ar mais seco e frio, atua sobre o estado de São Paulo nesta segunda-feira (20). A condição meteorológica mantém o tempo estável, com o predomínio de sol e céu claro a poucas nuvens em Rio Claro.

As temperaturas devem continuar amenas durante os períodos da noite e madrugada, apresentando uma gradativa elevação no decorrer da tarde. De acordo com a Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 10,9°C, enquanto a máxima prevista para o dia é de 28°C.

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Estabilidade marca o início da semana

A atuação deste sistema de alta pressão inibe a formação de nebulosidade mais densa, garantindo que a semana comece com tempo firme na região. A amplitude térmica, característica desta época do ano, é reforçada pela presença da massa de ar, que favorece noites frescas e tardes mais aquecidas.