Neste sábado (29), em Rio Claro, espera-se um dia de sol com algumas nuvens ao longo do período. As temperaturas devem variar entre mínima de 19°C, registrada no início da manhã, e máxima de 31°C à tarde. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 45% e 100%, indicando um ambiente relativamente úmido nas primeiras horas do dia, com redução ao longo do período. Não há previsão de chuva para hoje.

Para domingo (30), a previsão indica um cenário semelhante, com sol e aumento de nuvens pela manhã. Há a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, com estimativa de precipitação em torno de 1,3 mm, o que representa uma chance de 65% de ocorrência de chuva. As temperaturas devem variar entre 20°C e 32°C, mantendo o padrão de calor observado no dia anterior. A umidade relativa do ar deverá variar entre 46% e 95%, sugerindo um ambiente úmido, especialmente nas primeiras horas do dia. Informações do Portal Climatempo.