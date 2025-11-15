Operação conjunta envolvendo equipes de Rio Claro e de Agudos prendeu criminoso

Criminoso de alta periculosidade foi detido em uma ação conjunta da Polícia Civil de Rio Claro e da Polícia Civil de Agudos (SP), cidade esta em que o foragido foi localizado

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, em uma operação de inteligência de alta complexidade, deu cumprimento a mandados de prisão contra um indivíduo de extrema periculosidade, apontado como possível gerente do tráfico atuante nas cidades de Rio Claro e Agudos além de ser faccionado ao PCC.

A ação, coordenada pela DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Rio Claro (Deinter 9), em conjunto com a DPM (Delegacia de Polícia do Município) de Agudos (Deinter 4), culminou na captura do criminoso na cidade de Agudos, na manhã de ontem sexta-feira (14).

O indivíduo, que vinha sendo investigado há meses, era foragido da Penitenciária de Pedrinhas, no Maranhão, desde 2018. A unidade prisional é conhecida por ser uma das mais perigosas do país. Além de atuar no tráfico em Rio Claro e Agudos, conformes investigações conduzidas pelas equipes da polícia civil de ambas as cidades, o alvo fazia uso de qualificação falsa para ocultar sua condição de foragido, que somava uma pena de mais de 20 anos de prisão pelos crimes de Roubo e Tráfico de Drogas no estado do Maranhão.

A identificação precisa do indivíduo foi resultado de um intenso e meticuloso trabalho conjunto de meses entre a Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Federal para o confronto de digitais e a confirmação de sua real identidade.

No momento da abordagem e captura em Agudos, foram cumpridos os seguintes Mandados de Prisão em aberto, oriundos de São Luís/MA:

– 15 anos de reclusão pelo crime de Roubo;

– 7 anos de reclusão pelo crime de Tráfico de Drogas.

O preso foi levado à Delegacia de Polícia de Agudos para os procedimentos de polícia judiciária e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. A prisão representa um duro golpe na estrutura do tráfico e do crime organizado no estado.