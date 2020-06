Mais uma melhoria foi concluída pela prefeitura no terminal rodoviário intermunicipal de Rio Claro. A sinalização horizontal dos boxes de ônibus foi renovada, em mais uma etapa de ações realizadas recentemente pelo município para que a rodoviária fique mais segura. “Em períodos normais, centenas de pessoas passam diariamente pelo terminal, que é um dos cartões de visita da cidade”, comenta o prefeito João Teixeira Junior. “Além das melhorias que providenciamos recentemente, a rodoviária também recebe cuidados permanentes de manutenção, para que sempre esteja em ordem para os usuários”, acrescenta.

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Sistema Viário, Marco Antonio Bellagamba, as demarcações de solo estavam desgastadas e agora recompostas ajudam a orientar os passageiros na hora do embarque. “É mais uma entre tantas melhorias que realizamos no local, pensando principalmente na segurança e conforto dos usuários das linhas intermunicipais”, destaca.

Entre os investimentos recentes feitos pela prefeitura no terminal rodoviário de Rio Claro estão melhoria da iluminação com troca das lâmpadas antigas por lâmpadas de led, reforma dos banheiros, pintura geral das paredes e pavimento do prédio, reestruturação do estacionamento, colocação de câmeras de monitoramento, instalação de tomadas para carregar celulares, instalação de placas indicativas e de televisores e instalação de novos bebedouros.

“Também tomamos várias importantes iniciativas de caráter administrativo, como fazer a revisão de contratos de alugueis dos boxes e mudar a empresa responsável pela limpeza da rodoviária”, acrescenta o secretário de Segurança.