O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) enviou projeto de lei à Câmara Municipal que visa desafetar e transferir para o uso dominial do município as duas áreas que compõem a Lagoa Seca no Grande Cervezão. A intenção é, futuramente, ceder o local para que o Sesc (Serviço Social do Comércio) instale uma unidade naquele terreno.

O pleito vem de anos, porém, até o governo anterior, especulava-se que a intenção fosse conceder a área do Lago Azul, na Vila Operária, para a entidade. Em 2019, a Prefeitura ofereceu o parque municipal em reunião com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomércioSP). Uma visita técnica, que contou com articulação do vereador Geraldo Voluntário, chegou a ser realizada no Lago.

Na época, o Lago Azul pôde ser disponibilizado para receber o Sesc porque a Prefeitura conseguiu ter a posse legal da área que estava há décadas em condição irregular. Com a troca do governo, porém, o projeto não andou e foi agora retomado a pedido do Sindicato do Comércio Varejista de Rio Claro (Sincomércio) tendo como nova localidade a Lagoa Seca do Cervezão.

“Estamos pleiteando para vir uma equipe na vistoria da Lagoa Seca. Nós contatamos a equipe de engenharia, o lugar é perfeito, mas precisam vir fazer uma vistoria antes de confirmar. Para o ano que vem teremos novidades”, declarou Celinho Cerri, presidente do Sincomércio de Rio Claro.

O projeto de lei apresentado pelo prefeito pretende unificar as matrículas dos dois imóveis que compõem a Lagoa Seca. “Essa unificação, para posterior redivisão da área, se apresenta necessária, a fim de que possa o município realizar a cessão de área ao Sesc, entidade essa reconhecidamente de excelência, o que trará grandes oportunidades aos munícipes”, justifica no texto da propositura.

O Sesc

A entidade oferece em várias cidades serviços de lazer, esporte, cultura, entre outros. Na região, há uma unidade em Piracicaba